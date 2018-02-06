В Москве глыба льда травмировала балерину

13 марта 34-летняя балерина Наталья Угрозова пострадала в Москве от ледяной глыбы, рухнувшей с крыши. Об этом сообщают столичные СМИ.

Около 13 часов во вторник танцовщица балетной труппы Игоря Моисеева оказалась после репетиции на Малой Бронной улице. Она шла навестить сестру. Однако большая сосулька, намерзшая на карнизе, остановила девушку у дома №28. Свидетелями происшествия стал персонал расположенного неподалеку кафе. Сотрудники оказали шокированной артистке необходимую медицинскую помощь, вызвали "скорую помощь" и проинформировали родственников.

Бригада "скорой" доставила пострадавшую в НИИ Склифосовского. У неё диагностировали сотрясение мозга легкой формы, шишку на голове и гематому в области шеи. Спустя некоторое время сюда же поступила Анна Журавлева 27 лет, которая работает в Академии Генпрокуратуры. В аналогичной ситуации на Малой Басманной она получила закрытую черепно-мозговую травму и ещё одну рану на темени.

Наталью Угрозову вскоре отпустили лечиться на дому с советом охлаждать голову льдом. Она намерена подать иск против ГБУ "Жилищник" за халатную очистку крыш на подконтрольном объекте. Местные жители утверждают, что давно обращали коммунальщиков на опасность обрушения сосулек. Однако они засуетились лишь после громкого инцидента и быстро устранили опасное оледенение.