В Казани умственно отсталый педофил подкараулил и изнасиловал мальчика в подъезде

В Казани умственно отсталый мужчина подкараулил в подъезде 9-летнего мальчика, который возвращался из школы, и изнасиловал. Насильника теперь планируют отправить на принудительное лечение, если такое решение вынесет суд.

Как стало известно, в начале января в Казани произошел довольно вопиющий случай, привлекший внимание общественности. 9-летний ребенок возвращался домой после уроков в школе и не подозревал, что в подъезде его уже ждут. Как только мальчик вошел, на него сразу же набросился мужчина и изнасиловал.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого, им оказался 35-летний местный житель. Экспертиза показала, что у мужчины наблюдаются серьезные психические отклонения, в связи с чем прокуратура просит суд отправить насильника на принудительное решение. Все материалы возбужденного уголовного дела передали в суд, теперь судьба педофила в руках высших органов власти.