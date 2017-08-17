"Служебный роман": в Китае бизнесмен стал порно-звездой после секса на работе

Крупный китайский предприниматель стал участником порнографического видео, занявшись сексом на рабочем месте. Об этом стало известно изданию Mirror.

Глава сети энергоснабжения провел напряженное совещание с представителями пяти регионов Китая в главном отделении компании, расположенном в Гуанчжоу. Во время перерыва он решил снять стресс и вступил в половой контакт со своей подчиненной прямо на столе конферец-зала. Однако мужчина допустил роковую неосторожность - весь процесс записала видеокамера, которую забыли отключить.

Ролик попал в Интернет и быстро приобрел популярность аудитории. До момента оперативного удаления публикация набрала множество просмотров и комментариев. Более того, любители порнографии опознали участников и придали их личности огласке. Сам бизнесмен утверждает, что это клевета и намерен защищать свою честь в судебном порядке.