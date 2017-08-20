В Рязани из-за семейной драмы пришлось эвакуировать весь многоэтажный дом

В Рязани из-за семейной драмы пришлось эвакуировать целый многоэтажный дом. Сообщается, что пьяный мужчина захотел вернуть бросившую его супругу и открыл газ, при этом не забыл написать о содеянном своей жене.

Как стало известно, в ночь на 12 марта сотрудники МЧС срочно выехали по вызову на Васильевскую улицу в Рязани, так как им сообщили, что в одном из многоэтажных домов возможно возгорание из-за выброса бытового газа. Когда они приехали на место ЧП, никакого возгорания не обнаружили, однако на всякий случай эвакуировали жильцов 10-этажного дома и отключили отопление.

Вскоре им удалось узнать, что один из жильцов дома крайне сложно переживает разрыв с женой, он напился и решил, что ему необходимо вернуть любимую любой ценой. Для этого он открыл газ на кухне и написал в сообщение своей жене о том, что совершил.

Правоохранители задержали страдальца, однако из-за отсутствия состава преступления вскоре от пустили домой. В настоящий момент неизвестно, вернулась ли супруга к мужчине, однако ту ночь жители многоэтажки вряд ли забудут.