В Саратовской области отец застрелил сына за отказ принести спиртное

Житель Саратовской области подозревается в убийстве собственного сына из-за отказа сходить за алкогольными напитками. Об этом уведомляет региональное СУ СК.

Полицейским Балашовского района 10 марта поступил сигнал о возможном тяжком преступлении. 30-летнего мужчину нашли мертвым с огнестрельным ранением в грудной клетке.

По информации правоохранителей, 57-летний саратовец вместе с сыном проводили досуг за столом. Между захмелевшими родственниками внезапно возник конфликт - никто не соглашался идти за новой порцией спиртного. Рассерженный отец взялся за охотничье ружье и застрелил оппонента, который от полученных повреждений погиб. Вероятный убийца осознал содеянное и тут же позвонил в полицию. Его задержали и завели уголовное дело. Следователи приступили к изучению обстоятельств и сбору материалов.