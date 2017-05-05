В Пермском крае по пути в школу пропала 12-летняя девочка по имени Виктория Кобякова. Последний раз ее видела мама утром 12 марта на остановке "Старцева" в посёлке Протасы, школьница предупредила, что хочет зайти к подруге.

Сотрудники Главного управления МВД по Пермскому краю сообщают о случае пропажи несовершеннолетней девочки, которая проживала в посёлке Протасы вместе с родителями. Согласно информации, которую они предоставляют, из-за того, что с момента ее исчезновения прошло больше двух суток, в полиции возбуждено уголовное дело. Следователи сообщают, что мера предусмотрена для более оперативного розыска пропавшей.

Как стало известно от родителей Виктории Кобяковой, утром 12 марта она как обычно собиралась в школу. Первый урок у нее должен был начаться в 11:20, однако она захотела выйти пораньше, чтобы зайти к подруге, не уточнив именно к какой. Мать подвезла ее до остановки и оставила там. После этого 12-летняя девочка не выходила на связь. В школе она также не появлялась, телефон ее до сих пор выключен.