Под Волгоградом мужчина жестоко расправился с подругой загулявшей жены

В Михайловке Волгоградской области мужчина убил подругу своей жены, у которой не смог узнать, куда пропала на несколько дней его супруга. Он нанес погибшей 8 ножевых ранений, из-за чего теперь проведет в тюрьме более 9 лет.

Как стало известно, 14 января 2017 года 47-летний житель Михайловки несколько дней не мог найти свою жену, которая, по его предположению, загуляла и не вернулась домой. Он отправился на ее поиски, прихватив с собой нож, и зашел на работу к подруге жены в магазин. Там он начал выпытывать у женщины, куда ушла его жена, однако та не знала, где она находится.

В результате между ними произошла ссора, он выхватил нож и 8 раз ударил им продавщицу, в результате чего та скончалась.

Правоохранители задержали подозреваемого и возбудили уголовное дело. На суде обвиняемый отказался признавать свою вину, суд приговорил его к 10 годам лишения свободы, однако после апелляции решение изменилось. Теперь житель Михайловки проведет в тюрьме 9 лет и 10 месяцев.