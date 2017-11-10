«Приличный, в костюме»: в Москве задержали педофилов, устроивших у себя в квартире порностудию

12 марта на юго-западе Москвы полиция штурмом взяла под арест двух мужчин, обвиняемых в педофилии, в их квартире нашли записи с детским порно. Соседи мужчин описали педофилов как «приличных людей», которые «ходили в костюмах» и ездили на иномарке.

Как сообщается, задержанные мужчины обвиняются в изнасиловании и принуждению к сексу в инцидентах с тремя мальчиками. С 2015 года педофилы заманивали к себе в квартиру ребят, после чего принуждали их к сексуальным действиям, все происходящее они снимали на камеру.

Двое потерпевших мальчиков – братья, старший привел младшего. Пострадавшие мальчики (2003, 2004 и 2007 года рождения) живут в неблагополучных семьях и пошли в квартиру к педофилам ради обещанных денег, игрушек и телефонов.

Соседи отказывались верить, что рядом с ними жили педофилы. Одна из жительниц дома рассказала, что в квартире жили два мужчины – 31-летний замначальника в большой логистической компании и его сожитель. Бизнесмен ездил на иномарке, носил костюмы и каждые выходные навещал своих престарелых родителей. Жители дома не могли и представить, что за приличными лицами и манерами скрываются педофилы.