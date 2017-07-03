В Саратовской области грабитель успел съесть палку колбасы перед тем, как его здержали

В Саратовской области грабитель успел съесть палку колбасы перед тем, как его задержали. Преступление было совершено в продуктовом магазине, расположенном на проспекте Героев в Балаково. О происшествии сообщил в полицию владелец, который пожаловался на кражу трех палок колбасы.

Сотрудники Главного управления МВД по Саратовской области сообщают о случае кражи в одном из продуктовых магазинов города Балаково. Согласно информации, которую они предоставляют, он находится на проспекте Героев. 13 марта вечером туда вошел 51-летний мужчина, украл три палки колбасы и выбежал из помещения. Сотрудники магазина видели, что он сел в машину марки Opel и уехал.

Когда о происшествии узнал владелец магазина, он поспешил сообщить о случившемся в полицию. По горячим следом его удалось вычислить и задержать, однако до этого он уже успел съесть палку колбасы, так что из украденных у него осталось лишь две.

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