В Саратове насмерть замерзла идущая домой женщина

В Саратове 40-летняя женщина, дочь председателя Общественной палаты Вольска, не дошла домой после встречи с подругой. Ее замерзшее тело без признаков насилия и видимых повреждений нашли в снегу, недалеко от коттеджа, где женщина жила со своим мужем и тремя детьми.

Как сообщается, 10 марта в Саратове было найдено тело дочери экс-главы Вольского района Анатолия Зубрицкого. На трупе женщины не было видимых повреждений и следов насилия. Изначально, предварительной версией гибели считали переохлаждение и замерзание.

Однако, 12 марта эксперт после вскрытия тела сообщил, что причиной смерти могло стать отравление, так как в крови женщины нашли следы алкоголя. По данным, она, 9 марта, отправилась в кафе с подругой, чтобы отметить минувший женский день. После празднования она вызвала такси и поехала к себе домой.

Предполагается, что таксист не стал довозить женщину прямо к ее дому, а остановился неподалёку от него. До дома она так и не дошла, уже 10 марта ее мертвое тело нашли в снегу. Сейчас продолжаются проверки, экспертиза не окончена и точные причины смерти не сообщаются. Детали и подробности о случившемся инциденте станут известны позже, после окончания расследования.