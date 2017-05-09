В Омске грузчик-убийца попытался продать секс-видео с любовницей ее мужу

В Омске замужняя женщина на сайте знакомств нашла себе любовника, который после нескольких свиданий решил рассказать о произошедшем ее супругу. Так, она написал мужу женщины и пообещал прислать секс-видео с его женой за 15 тысяч рублей.

Как стало известно, 40-летняя жительница Омска решила поразвлечься втайне от мужа и зарегистрировалась на сайте знакомств. Там она познакомилась с 33-летним мужчиной, их интимные встречи продолжались около двух месяцев. Потом женщина все же решила бросить любовника, так как поняла, что не хочет обманывать мужа.

В марте женщина проверяла почту мужа и нашла там странное письмо от "доброжелателя". В нем неизвестный обещал прислать мужчине секс-видео с его супругой за 15 тысяч рублей. Испугавшись, женщина начала вести переписку от имени мужа и сообщила, что пока нет денег, однако позднее она с ним свяжется и пришлет средства в обмен на видео.

После этого женщина пошла в полицию и сообщила о "доброжелателе", которым, по удивительному стечению обстоятельств, оказался ее бывший любовник.

Правоохранителям удалось выяснить, что мужчина работает грузчиком и ранее уже отбывал срок за убийство. Оказалось, что он просто обиделся на свою любовницу и решил таким образом отомстить и подзаработать, хотя на самом деле у него не было никакого видео. В настоящий момент в отношении него возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет тюремного заключения.