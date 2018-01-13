Взрыв в Челябинске: иномарка с пассажирами загорелась и взорвалась

Утром ,14 марта, в Челябинске случился взрыв: на улице Энгельса загорелся и взорвался автомобиль Hyundai, в котором случилась утечка газа. На момент возгорания в машине находились пассажиры, два человека получили травмы, инцидент попал на видео.

Как сообщается, в Челябинске, недалеко от кофейного магазина на улице Энгельса случился взрыв. У обочины стоял автомобиль Hyundai Solaris, в его багажнике, по данным от регионального МЧС, лежал 40-литровый баллон, наполненный бытовым газом.

В машине находились водитель и пассажиры, они услышали хлопок в двигательном отсеке и почувствовали подозрительный запах. Люди покинули салон машины, но травм избежать не удалось. Два человека обратились к медикам с повреждениями.

Инцидент попал на видео, на нем видно, как сильно горело авто. Пожарные быстро ликвидировали огонь, но машина была сожжена практически полностью. Очевидцы происшествия рассказали, что слышали сильный хлопок, от которого немного пошатнуло автобус, где ехали пассажиры. Детали и подробности инцидента уточняются.