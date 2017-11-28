В Кемерово неизвестные сожгли автомобиль местного жителя

Поздним вечером, 13 марта, в Кемерово неизвестные подожгли машину ВАЗ-2114, которая принадлежала местному жителю. Эксперты утверждают, что авто загорелось из-за умышленного поджога, полиция ведет проверки.

В ГУ МЧС по Кемеровской области сообщили, что информацию о горящей машине спасатели получили поздно вечером, 13 марта. Авто горело открытым пламенем. Для тушения огня задействовали 7 пожарных и 2 машины спецтехники. Огонь был ликвидирован оперативно.

Поджог нанес авто сильный вред. В машине выгорели моторные и гаражные отсеки. По версии экспертов, причина поджога – умышленное желание принести вред имуществу.

Полиция начала проверки и устанавливает, как загорелась машина. После проверок и расследования будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. Сейчас полицейские осматривают местность и выясняют, находятся ли рядом с местом происшествии камера видеонаблюдения, записи с которых могли бы помочь следствию.