Под Псковом пьяный пенсионер вломился в чужую квартиру, чтобы прервать смех соседских детей

В Островском районе Псковской области пьяный пенсионер выломал дверь в чужую квартиру для того, чтобы утихомирить соседских детей, раздражающих его своим смехом. Сообщается, что за детей вступились женщины, которые находились в квартире.

Как стало известно, в феврале 60-летний мужчина вернулся домой после гуляний на Масленицу в состоянии алкогольного опьянения и захотел спать. Все же поспать ему не удалось, так как соседские дети слишком громко смеялись, бегали по квартире, роняли вещи и так далее. Мужчина подождал, пока родители ребят отреагируют на происходящее, однако взрослым, видимо, было все равно, потому пенсионер решил сам взяться за воспитание "цветов жизни".

Разозлившись, он выломал дверь в квартире соседей и целенаправленно двинулся к комнате, из которой раздавался громкий детский смех. Путь ему преградили женщины, которые поинтересовались, что он забыл в их квартире и вызвали полицию.

Правоохранители задержали нервного пенсионера и возбудили в отношении него уголовное дело по факту произошедшего. Ведется дальнейшее расследование произошедшего.