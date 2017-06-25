Под Пензой нашли сгоревший Kia с застреленным ульяновцем за рулем

В Пензенской области при въезде в село Бикмурзино был обнаружен сгоревший автомобиль Kia Sportage, за рулем которого обнаружили труп 30-летнего жителя Ульяновска с дырой от пули на шее. Правоохранители отмечают, что ульяновца убили еще до того, как сожгли автомобиль.

Как стало известно сотрудникам полиции во время следствия, 10 марта 31-летний ранее судимый житель Ульяновска договорился встретиться со своим приятелем. На встречу они приехали каждый на своей машине, при этом у ранее судимого в багажнике авто находилось ружье. После непринужденной беседы он стал обвинять знакомого в том, что он сообщает в полицию обо всем, что происходит в селе.

После этих слов он достал ружье и начал угрожать товарищу убийством, а затем выстрелил ему в шею. Осознав, что произошло, он затолкал тело приятеля в его же Kia Sportage и вывез в соседнюю область, где облил автомобиль бензином и поджег.

Правоохранителям вскоре удалось выйти на след злоумышленника, ему предъявили обвинение и заключили под стражу. Решается вопрос о передаче материалов дела в суд.