В Тюменской области охраннику кафе перерезали горло

В выходные дни, в одном из кафе Тобольска, что в Тюменской области, нетрезвый гость заведения перерезал горло охраннику. Спор из-за отказа в обслуживании перерос в массовую драку, поножовщину и ряд пострадавших.

Как сообщается, выходные в Тобольске прошли не слишком спокойно. Поводом для шумихи стал ночной инцидент в одном из кафе города. В заведение пришел 25-летний мужчина, ему отказали в обслуживании, так как он уже был внесен в «черный список» заведения.

Мужчина отказался покинуть кафе и официантка была вынуждена вызывать охрану. Три охранника пытались вывести агрессивного мужчину, но тот опирался. В итоге, завязалась драка. Нетрезвый посетитель схватил нож и перерезал им горло одного из охранников, еще двоих он также ранил. На помощь охране пришли посетители, которые пытались усмирить «буйного» постояльца.

Ситуация спасла вовремя прибывшая полиция, которая прибыла в кафе и стала арестовывать участников потасовки. Постояльцы кафе стали выбегать из заведения и их потом искали по всем окрестным районам.

В полиции Тобольска сообщили, что инцидент действительно был, но точных подробностей не указали. В больнице города сообщили, что к ним поступало два мужчины с ранами от ножа, одного «зашивали», второй обошелся без операции. Третий раненный охранник, по-видимому, в помощи врачей не нуждался.