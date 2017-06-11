«Почта России»: в Рязани в мусорном баке нашли недоставленные письма и посылки

В Рязани разгорелся скандал вокруг «Почты России», в мусорном баке, недалеко от отделения печально известной службы доставки посылок, была найдена пачка недоставленных писем и уведомлений. В «Почте России» вины отрицать не стали и сообщили, что виновную работницу уволят.

В Instagram-аккаунте одной из местных жительниц появилась запись, которая вызвала бурный резонанс и массовое обсуждения не только на уровне Рязани и области, скандал распространился по всей России. Девушка увидела в мусорном баке города целую «гору» писем и уведомлений, которые так и не получили клиенты «Почты России».

В «Почте России» не стали отрицать факта, что работники службы могут выбросить недоставленные письма в мусор. Стало известно, что виновная в происшествии сотрудница будет уволена. Также, администрация «Почты России» обещает провести со всеми работниками беседу о правилах работы.

Пользователи возмутились от увиденного, так как поняли, что любой из них может ждать письма, которое уже давно лежит в мусорном баке. Некоторые отметили, что такие почтальоны могут выбросить и счета на оплату услуг или штрафов, так почта еще и обяжет людей выплачивать дополнительные взыскания из-за просрочки.