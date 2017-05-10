Под Пензой 26-летний мужчина убил и изнасиловал 70-летнюю пенсионерку, отказавшую ему в алкоголе

6 марта в Малосербинском районе Пензенской области 26-летний мужчина просил пенсионерку продать ему спиртное, та отказала и получила удар по голове, после чего тот распил найденный алкоголь и изнасиловал женщину. Помимо убийства и изнасилования пожилой женщины, ему вменяют убийство пожилого мужчины.

Как сообщается, о смерти пенсионерки узнала социальный работник, которая не смогла дозвониться до женщины и привлекла полицию. В доме пожилой женщины был найден ее труп, рассказали в СКР по Пензенской области.

Следствие установило, что в ночь на 6 марта к пенсионерке домой пришел 26-летний мужчина, он просил продать ему алкоголь. Пожилая женщина отказала в просьбе и получила удар кулаком по голове. Когда пенсионерка упала на пол, мужчина обыскал ее дом и нашел ящик с 10 бутылками спиртного. Найденный алкоголь он стал пить в доме пожилой женщины.

После определенной дозы горячительных напитков мужчина изнасиловал пенсионерку. Все это время она была связана, насильник заранее обвязал ее руки и ноги, а рот закрыл косынкой. После изнасилования мужчина решил найти в доме своей жертвы деньги, однако найденная сумма показалась ему слишком маленькой. От злости он нанес по голове пенсионерки несколько ударов молотком.

Утром, после преступления, мужчина включил газовую печку и запер входную дверь на замок, а ключи выбросил. Сейчас мужчина задержан, помимо убийства и изнасилования пенсионерки его обвиняют в смерти 77-летнего пенсионера, который умер в феврале.