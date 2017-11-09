В Перу пьяную женщину, отчитывающую погоду, накрыло оползнем

В Перу местная жительница погибла под грудой камней в тот момент, когда отчитывала скалу и природу за "отвратительное" поведение, из-за которого автодорога из города Паукартамбо оказалась перекрыта. Оказавшиеся на месте происшествия очевидцы засняли последние минуты жизни 35-летней женщины.

Как стало известно, 11 марта после полудня дорога из города Паукартамбо оказалась перекрыта камнями из-за бушующей непогоды. Люди, которые в это время оказались на автодороге, решили проверить, что произошло впереди, с ними была и 35-летняя перуанка. Она вышла вперед и взобралась на каменную насыпь около скалы, очевидцы отмечают, что женщина была сильно пьяна. Перуанка стала ругать скалу и природу за такое "отвратительное поведение", рассказывала, что ей надоели постоянные ливни.

Как только несколько камней упали со скалы, очевидцы начали требовать от женщины, чтобы она срочно ушла оттуда, однако ее это не напугало. Следом последовал оползень, который накрыл женщину. Тело ее смогли найти только через сутки, его отбросило на несколько десятков метров от оползня. Спасателям пришлось откапывать тело перуанки из-под камней.