Ближайший соратник Березовского умер в Лондоне

Николай Глушков, заочно получивший 8-летний тюремный срок за хищение средств «Аэрофлота», умер в Лондоне. Глушков был соратником Бориса Березовского и остался должен России, решением суда, почти 10 миллиардов рублей, эти долги могут быть переданы его правопреемникам.

О кончине Глушкова сообщил в своем Facebook-аккаунте Демьян Кудрявцев, который ранее также работал в сотрудничестве с Березовским, а сейчас является владельцем одной из газет. Кудрявцев получил информацию о гибели Глушкова от общих знакомых.

Николай Глушков с 2010 года находился в Великобритании, там ему предоставили политическое убежище. В марте 2017 года Савеловский суд заочно присудил Глушкова к 8 годам тюрьмы, он обвиняется в крупном хищении средств из активных счетов компании «Аэрофлот».

По данным следствия, Глушков, когда был на посту заместителя гендиректора «Аэрофлота», оказывал помощь и протекцию в решениях о финансовых операциях, осуществляемых со швейцарскими организациями, подконтрольными Борису Березовскому.

По данным из СМИ, Глушкову присуждали выплатить России почти 10 миллиардов рублей. Такая сумма, а именно 9,66 миллиардов рублей, была собрана из ряда судебных решений. Большую часть взысканий Глушков был должен выплатить в деле, где его обвинили в лоббировании Березовскому. Николай Глушков умер на 69-м году жизни, причины смерти не сообщаются.