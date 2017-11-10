В Псковской области полиция задержала совращающего школьниц многодетного отца-эксгибициониста

В Псковской области сотрудники полиции задержали эксгибициониста, который устроил "бесплатный стриптиз" для двух несовершеннолетних школьниц. Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как стало известно, 10 марта пьяный мужчина решил порадовать двух несовершеннолетних девочек стриптизом, которые прогуливались возле инсталляции у стен Псковского кремля. Он подошел к школьницам и начал раздеваться, совершая развратные действия. Девочки тут же позвонили в полицию, и, завидев на горизонте патруль, эксгибиционист попытался убежать по льду Великой, однако ему это не удалось, правоохранители смогли догнать извращенца.

Как оказалось, мужчина является многодетным отцом, причину подобного поведения он не смог объяснить. В настоящий момент он находится под домашним арестом, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.