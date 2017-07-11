Любовь к котятам довела жителя Петербурга до тюрьмы

В Санкт-Петербурге мужчина может отправиться в тюрьму из-за большой любви к котятам. Отмечается, что мужчина напал на своего товарища и сломал ему нос после отказа подарить пятимесячного котенка.

Как стало известно, в ноябре прошлого года житель Петербурга пришел в гости к своему товарищу и увидел у него милого черно-белого котенка. Его сердце растаяло и он начал уговаривать приятеля подарить ему пятимесячного малыша. Товарищ отказался выполнить просьбу, что привело в бешенство петербуржца.

Он набросился на мужчину с кулаками, два раза ударил по лицу, в результате чего сломал ему нос, схватил котенка и сбежал. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, теперь за любовь к милым пушистикам мужчина может угодить в тюрьму на 5 лет.