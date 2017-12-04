В Ульяновске обиженный пенсионер кастрировал своего собутыльника

В Заволжском районе Ульяновска произошел страшное убийство. Во время празднования Нового года 66-летний пенсионер избил товарища, порубил топором, а затем и кастрировал.

Как стало известно, 66-летний мужчина отмечал Новый год в компании своего друга-пенсионера. Вместе они разбивали спиртные напитки, а затем между ними разгорелась ссора. Собутыльник начал оскорблять пенсионера, чего он не смог вытерпеть и набросился на товарища с кулаками. Он избивал пенсионера по голове и груди и шее, а затем схватил топор и размозжил ему голову.

Товарищ рухнул на пол, а 66-летний мужчина схватил нож и начал наносить удары им. В общей сложности следователи нашли 15 ран на шее, и одну на животе, которая переходит на пенис и мошонку. Пенсионер отметил, что обиделся на товарища и решил его кастрировать. После произошедшего он выволок тело товарища на лестничную клетку и отправился отмечать Новый год.

Труп пенсионера в подъезде обнаружили соседи и сразу вызвали полицию. Правоохранители задержали подозреваемого и возбудили уголовное дело. По факту произошедшего ведется проверка, теперь пенсионер может отправиться в тюрьму на 15 лет.