В Москве мигрант из Узбекистана трижды изнасиловал приезжую из Донецка

11 марта, в Москве, 22-летнюю девушку, которая приехала из Донецка и проживает в общежитии, трижды изнасиловал мигрант из Узбекистана. 46-летний рабочий угрожал избиением и насиловал свою жертву, девушке удалось сбежать, когда мигрант уснул.

Как сообщается, в полицию Москвы обратилась 22-летняя женщина, приехавшая в Россию из Украины. По ее словам, она возвращалась к себе в общежитие, когда неизвестный ей мужчина заманил ее к себе в подсобку электродепо «Братеево». Там мигрант изнасиловал свою жертву, но на одном разе останавливаться не стал. Приезжий из Узбекистана пригрозил девушке избиением и заставил ее прекратить сопротивление.

Мужчина трижды изнасиловал девушку, после чего уснул. Жертве удалось сбежать и она сразу же обратилась за помощью к полицейским. Экспертиза подтвердила, что девушку изнасиловали. Полиция задержала мужчину и подозревает его в изнасиловании. Сейчас по факту происшествия возбудили уголовное дело. Проверки и расследование продолжается.