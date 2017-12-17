В Подмосковье мужчина завел себе "рабыню" на 8 марта и насиловал ее три дня

В подмосковном Серпухове 34-летний мужчина отыскал себе "рабыню" и на протяжении трех дней насиловал ее. Рабство 19-летней девушки длилось в период с 9 по 12 марта, все праздничные выходные.

Как стало известно, 9 марта 34-летний безработный житель Серпухово познакомился на улице с 19-летней девушкой и обманным путем заманил ее к себе в квартиру. Там он удерживал девушку и постоянно насиловал ее, пользуясь беспомощным состоянием своей жертвы. Продолжалось все это на протяжении трех дней, пока длились праздничные выходные.

Каким образом девушке удалось выбраться и сообщить о произошедшем в полицию не сообщается, возможно, в правоохранительные органы обратились ее родственники или друзья. Все же "рабовладельца" удалось задержать, в настоящий момент он находится в СИЗО, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.