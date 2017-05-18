В Брянске водитель автокрана задел провода и погиб от удара током

9 марта, в Брянске погиб 34-летний водитель автокрана, мужчина скончался от удара током. В СУ СК РФ по Брянской области указали, что водитель задел стрелой крана-манипулятора провода линии электропередач.

Вечером, 9 марта, 34-летний мужчина, работавший водителем на грузовом автомобиле, который был оборудован краном-манипулятором, выполнял погрузочно-разгрузочные работы. В ходе осуществления манипуляций, сообщают в СК, водитель не убедился, что выполняет работу безопасно.

В итоге, стрела крана задела провода линии электропередач. От этого мужчину сильно ударило током. Удар стал смертельным – от сильного напряжения водитель погиб. В СУ СК РФ по Брянской области сообщили, что данный инцидент уже вынесен на проверки. Полиция проверяет, что стало причиной того, что кран задел провода, от чего погиб водитель. По итогам проверок будет установлено, необходимо ли по данному инциденту возбуждать уголовное дело.