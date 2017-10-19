В Твери пьяная женщина подожгла квартиру из-за ссоры с дочерью

В Твери сотрудникам МЧС вечером 12 марта пришлось тушить пожар в квартире, который устроила пьяная женщина. Отмечается, что она выгнала на улицу дочь и внучку, а затем подожгла квартиру.

Как стало известно, поздним вечером 12 марта сотрудникам МЧС сообщили о том, что по улице Паши Савельевой горит квартира. Им удалось подоспеть вовремя и пламя не успело захватить соседние помещения, а в самой квартире обгорела лишь внутренняя отделка. Основной причиной возгорания считается поджог, который устроила пьяная женщина.

Как стало известно, она распивала спиртные напитки, в результате чего у нее разгорелся конфликт с дочерью, которая проживала вместе с ней. Она начала угрожать, что сейчас сожжет квартиру, после чего выгнала на улицу дочь и маленькую внучку и привела угрозу в исполнение.

По факту произошедшего ведется проверка, поджигательница задержана.