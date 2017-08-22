В Курске ВАЗ поехал на "красный" и сбил 12-летнюю девочку‍

В Курске ВАЗ-21110 поехал на "красный" сигнал светофора и сбил 12-летнюю девочку‍. За рулем автомобиля находился 25-летний молодой человек, он направлялся со стороны Льговского поворота в сторону улицы Серёгина и не нажал на педаль тормоза в нужный момент.

Сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения по Курскому региону сообщают о случае дорожно-транспортного происшествия, в ходе которого ВАЗ поехал на "красный" и сбил 12-летнюю девочку‍. Согласно информации, которую они предоставляют, это случилось вчера, 12 марта. Со стороны молодого водителя однозначно было нарушение ПДД. Он не внял сигналу светофора, хотя по установленным правилам должен был остановиться и подождать, пока несовершеннолетняя закончит переходить дорогу, а сигнал светофора покажет "зеленый" в его сторону.

Как сообщают СМИ Курска, девочка выжила. Ее забрали в больницу с серьезными травмами головы. Делом занялись правоохранители. Сейчас они проводят всевозможные проверки, чтобы детально выяснить обстоятельства, при которых случилось ДТП.