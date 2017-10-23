В Тюмени пьяный пенсионер «заминировал» дом

13 марта, в Тюмени, нетрезвый житель Заречного микрорайона сообщил в полицию о «минировании» дома на улице Муравленко. На место выезжали спасатели, кинологи и пожарная служба, 62-летний мужчина, сообщивший о «минировании» дома, был задержан.

Как сообщается, утром 13 марта в полицию поступил звонок, из которого полицейские получили данные о том, что в Заречном микрорайоне «заминирован» дом. Полисмены, пожарные, спасатели и служба кинологов отправились по указанном адресу.

Пресс-секретарь местного УМВД Мария Новопашина сообщила, что вызов был ложным. На месте «минирования» не было найдено ни одного предмета, который мог бы нести опасность для жизни людей.

Полиция нашла и задержала мужчину, который сообщал о «минировании». Оказалось, что «информатор» был пьяным, это подтвердили и зафиксировали на экспертизе. Сейчас нетрезвый пенсионер, «заминировавший» дом, находится в отделении полиции. Детали и подробности происшествия уточняются.