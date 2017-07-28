В Самарской области подросток зарезал сожителя матери‍, с которым часто ссорился. В злосчастный день он ранил его ножом и ушел из дома, однако по возвращению увидел, что тот снова пьет, и убил его. Данные передают СМИ Тольятти.

Сотрудники Главного управления МВД по Самарской области сообщают о случае, в ходе которого 9 марта несовершеннолетний житель Тольятти зарезал сожителя матери‍. Согласно информации, которую они предоставляют, 17-летний подросток давно состоял с мужчиной в конфликтных отношениях, так как у последнего были проблемы с алкоголем. К тому же, мужчина отличался своей жестокостью и ранее уже был судим за побои.

В день трагедии между ними снова разгорелся скандал. Подросток даже схватил кухонный нож и ранил им сожителя матери‍, однако ограничился этим и ушел. Спустя время он вернулся и увидел, что тот снова пьет спиртное. Тогда он зарезал мужчину. В это время его мать спала в другой комнате.

Пока неизвестно, какое наказание может понести несовершеннолетний житель Тольятти. Сейчас он находится под домашним арестом, а следствие продолжается.