На Кубани пенсионер употреблял коноплю для «борьбы с бессонницей»

На Кубани полиция задержала 60-летнего жителя города Курганинск, в его доме была найдена наркотическая марихуана. Хранение и употребление пожилой мужчина пояснил «борьбой с бессонницей».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВУД РФ по Краснодарскому краю, о том, что пенсионер хранит у себя дома наркотики, полиция узнала из источников, которые дали на пожилого мужчину «наводку». Полицейские прибыли в дом к пенсионеру и нашли там свертки с растениями.

В газетных свертках находились высушенные части растений, которые имели характерный запах конопли. Изъятые растения были отправлены на экспертизу, которая показала, что в свертках пенсионер хранил наркотическую коноплю. Общий вес марихуаны, которую нашли у пожилого мужчины – 150 грамм.

Пенсионера, после получения результатов экспертизы, задержали и доставили в отделение полиции. Там 60-летний кубанец рассказал, что употреблял коноплю для «борьбы с бессонницей». Пожилой мужчина решил, что употребление наркотического вещества избавит его от проблем со сном.

Сейчас пенсионера отпустили под подписку о невыезде. Против него возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков. За такую статью пожилой мужчина может получить до 10 лет тюрьмы.