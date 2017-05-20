В детском саду Челябинска ребенка накормили супом с его собственной рвотой

В Челябинске прокуратура получила информацию, что в одном из детских садов воспитанницу заставляли есть суп с собственной рвотой. Так 12 марта уведомила представитель ведомства Наталья Мамаева.

Горожанка направила прокурорам заявление. В нем сказано, что ребенка вырвало в суп, однако воспитатель продолжила насильно кормить его содержимым тарелки вместе с блевотными массами. Об этом женщине рассказала та самая сотрудница учреждения.

Более того, дочь заявительнице во время этого процесса сидела рядом и была вынуждена наблюдать. После отвратительного случая девочка примерно два месяца была неспособна кушать еду в садике и жаловалась на тошноту при самой мысли об этих блюдах. У неё до сих пор страдает от "проблем с желудком".

Сотрудники прокуратуры Ленинского района также узнали, что составлено другое заявление за подписью 11 родителей детсадовской группы, в которой произошел инцидент. Люди обратили внимание на нецелесообразную трату собранных с них средств. Основываясь на всем вышеизложенном, правоохранители начали проверку.