В Ростове ревнивец расстрелял возлюбленную из охотничьего ружья

В Ростове-на-Дону 32-летний мужчина расстрелял свою возлюбленную из охотничьего ружья на почве ревности. Отмечается, что инцидент произошел еще в начале сентября прошлого года, однако доказательная база была собрана только сейчас.

Как стало известно, в Кукуевском поселке мужчина распивал спиртные напитки в компании своей 32-летней возлюбленной. В какой-то момент он испытал жуткое чувство ревности, схватил охотничье ружье и два раза выстрелил в женщину. В результате полученных огнестрельных ранений, женщина скончалась сразу же, а ревнивец, осознав масштабы произошедшего, выстрелил себе в грудь из этого же ружья.

Медикам удалось подоспеть вовремя и 32-летнего мужчину спасли, однако женщине уже было не до помощи. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, по состоянию здоровья обвиняемый пока находится под домашним арестом, однако следователи уже собрали достаточно доказательств его причастности к убийству, и в скором времени он отправится под суд.