Украинец продал почку ради красивой свадьбы и умер через месяц

Украинец из Львовской области расстался с почкой ради оплаты красивой свадьбы с любимой, однако вскоре скончался. Об этом пишут региональные СМИ.

20-летний молодой человек отправился за границу, чтобы заработать денег на пышную церемонию и банкет. Вскоре он вернулся на родину с 15 тысячами долларов в кармане. Молодые, их друзья и родственники организовали свадьбу своей мечты. Однако, отгуляв "медовый месяц", новоиспеченный супруг умер.

Лишь после смерти близкие увидели на боку покойного характерный шрам и догадались об истинном способе быстрого дохода, к которому прибегнул молодой человек. Предполагается, что он воспользовался услугами нелегальных трансплантологов и продал свой орган на черный рынок. В настоящее время нет никакой возможности установить, как и где была проведена роковая операция.