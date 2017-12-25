В Ростовской области живодеры вновь открыли охоту на собак

В Аксайском районе Ростовской области живодеры продолжают охотиться на собак, убивать их и выбрасывать трупы животных на улицах. Об этом в социальных сетях пишут озабоченные жители Аксая.

Как рассказали пользователи социальной сети, на территории коттеджного поселка "Ореховая роща" был обнаружен обезображенный труп собаки с перевязанными лапами, а на выходе из поселка - еще один погибший пес. Местные жители считают, что собак замучали живодеры и написали об этом в соцсети, чтобы привлечь внимание общественности к данной проблеме.

Пользователи соцсетей выразили опасение, что в скором времени живодерам надоест мучать несчастных животных и они найдут себе жертву покрупнее, например, ребенка или взрослого человека.