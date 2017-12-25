"В разгар веселья": житель Костромы отомстил обидчику телевизором

Во время праздника оскорбленный житель Костромы отомстил своему обидчику кражей телевизора. Об этом уведомили в пресс-службе областного УМВД.

Такой конфликт развернулся 9 марта между двумя знакомыми. Группа товарищей весело проводила вечер пятницы в одной из городских квартир. В процессе общения хозяин жилища позволил себе резкое высказывание в адрес одного из гостей.

В ответ на оскорбление 37-летний мужчина ударил собеседника. А затем решил усилить наказание - забрал телевизор и унес к себе домой. Вскоре подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов и завели уголовное дело. Как выяснилось, предполагаемый грабитель намеревался через некоторое время вернуть технику за денежное вознаграждение и купить себе алкогольных напитков.