ГИБДД пришлось ловить табун лошадей, образовавший пробку в Петербурге

В Санкт-Петербурге 12 марта несколько сбежавших лошадей спровоцировали пробку на Мурманском шоссе. По сведениям очевидцев, их прошлось отлавливать сотрудникам ГИБДД.

В социальных сетях появляются публикации о том, что около десятка лошадей бегут по дороге среди машин и мешают движению на съезде с КАД. На одном из пользовательских видео можно увидеть семь животных. Все укрыты попонами, что свидетельствует об их принадлежности какой-то развлекательной организации.

Отловом сбежавших лошадей занимаются дорожные инспекторы. Пока неизвестно, кто является их хозяином и по какой причине скакуны оказались без присмотра.