В Воронеже 8 марта пьяная свекровь порезала свою невестку

В Воронеже в воскресенье, 11 марта, правоохранители задержали 65-летнюю женщину за причинение тяжкого вреда здоровью 35-летней невестке. Оказалось, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина порезала свою невестку ножом.

Как стало известно, 8 марта пьяная пенсионерка вернулась домой, где проживала вместе с сыном и его женой. Между женщинами возник словесный конфликт, который в скором времени перерос в кровавую бойню. Так, уставшая от упреков невестки свекровь выхватила кухонный нож из-под подушки, на которой спала, и набросилась с ним на жену сына. Она успела нанести ей три ножевых ранения, один из которых пришелся в живот.

Муж пострадавшей оттащил от нее озверевшую мать и сразу же вызвал скорую помощь, 35-летнюю женщину пришлось экстренно прооперировать. Правоохранители задержали пенсионерку, которая сообщила, что не хотела убивать невестку, просто она ощутила внезапную неприязнь к жене сына. Теперь свекровь может провести в тюрьме около 10 лет своей жизни.