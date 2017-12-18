В Москве 66-летний мужчина поджог стену у двери приемной ФСБ

12 марта 66-летний россиянин воспламенил стену рядом с дверью в приемную Федеральной службы безопасности на Кузнецком Мосту. Об этом сообщают инсайдеры среди правоохранителей.

Радикально настроенный мужчина облил здание ФСБ горючим веществом и поджег. Вскоре его задержали полицейские. При себе акционер имел плакат, выражающий оппозиционную направленность.

Задержанный оказался астраханцем. Он подтвердил, что поджог стал радикальной акцией протеста, однако отказался раскрывать её суть и цели. Сотрудники полиции оформили протокол об административном правонарушении по факту мелкого хулиганства.