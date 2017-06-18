"Едва не убил": в Ярославле мужчина подстрелил отказавшего в выпивке соседа

В Ярославле 44-летнего мужчину обвиняют в стрельбе по соседу. В городской прокуратуре отметили, что таким образом он отреагировал на отказ выпить.

В июне 2017 года раздались выстрелы на частном участке. По информации правоохранителей, ночью местный житель зашел в соседний двор, где в это время гуляла компания молодых людей. Он предложил молодежи выпить, однако те не захотели. Рассерженный гость направился к себе домой.

Спустя недолгое время подозреваемый снова появился у соседей - с охотничьим карабином в руках. Сначала он выстрелил в землю, а затем направил оружие точно в грудь одного из отдыхающих парней. За мгновение до выстрела пострадавший успел дернуться в стороны. Рефлексы спасли ему жизнь и вместо грудной клетки подставили под пулю левую руку. Теперь материалы дела передали в городской суд Кировского района.