В Магадане мужчина 2 месяца жил с трупом женщины-инвалида, которую забил до смерти

В Магадане 48-летний мужчина два месяца жил в доме с трупом сожительницы, которую забил до смерти. Отмечается, что раскрыть преступление помогла соцработник, которая обеспокоилась, когда женщина-инвалид в очередной раз не пришла за пенсией.

Как стало известно, 14 февраля в полицию поступило сообщение от соцработника, которая была обеспокоена тем, что женщина-инвалид уже второй месяц подряд не получает пенсию. Она попросила правоохранителей сходить и проверить, что с ней произошло, полицейские допросили сожителя женщины, который сообщил, что она пропала после того, как ушла за пенсией. Такая версия не показалась следователям убедительной, потому они решили проверить дом.

В ходе проверки в подвале они обнаружили странный голубой сверток на одной из полок, словно там лежал ковер, только вот от него исходил неприятный запах. Выяснилось, что сожитель до смерти забил женщину-инвалида, а затем замаскировал ее тело под ковер и два месяца спокойно жил, зная, что в подвале у него находится труп.

Как оказалось, 48-летний житель Магадана был ранее судим за избиение этой женщины, однако был досрочно освобожден. В настоящий момент он задержан, возбуждено уголовное дело и ему будет избрана мера пресечения.