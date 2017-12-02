Актер Олег Табаков скончался

12 марта стало известно о гибели известного российского актера Олега Табакова. Об этом московские СМИ узнали из собственных источников.

В ноябре прошлого года народного артиста СССР госпитализировали. Журналисты писали о противоречащие друг другу материалы. Изначальная версия гласила, что Олег Табаков подхватил пневмонию и успешно проходит лечение. Немногим позже источники сообщили, что у знаменитости возникли осложнения с зубными имплантами, которые вылились в синдром "глубокого оглушения" и заставили врачей применить аппарат искусственного дыхания.

В январе появились сведения об улучшении состояния здоровья звезды сцены. Однако спустя месяц столичные издания снова объявили неутешительную информацию: Олег Табаков погружен в искусственную кому и очень ослаб. В конечном итоге артист не справился с тяжелыми нагрузками на организм и ушел из жизни.