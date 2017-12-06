В США осудили мужчину, который после просмотра 6 часов порно убил учительницу

В США осудили 34-летнего мужчину, который после просмотра 6 часов порно убил 36-летнюю учительницу, которая приходилась ему соседкой. В качестве орудия убийства он использовал гвоздодер, а также ошпарил жертву кипятком.

Полиция Соединенных Штатов сообщает о случае убийства, в ходе которого погибла 36-летняя учительница. Ее убил 34-летний сосед, на момент преступления он находился под кайфом. Как отмечается, мужчина уже давно был на ней зациклен. Он пытался развить с молодой учительницей отношения, однако она отвергала эти попытки. Мужчина имел хорошую работу, однако страдал от наркотической зависимости. Более того, он имел пристрастие к порнографии. В ночь перед убийством он на протяжении 6 часов смотрел видеозаписи эротического содержания, где женщин жестоко насиловали и убивали.

Следователям он рассказал, что не планировал убийство, однако сорвался, когда учительница стала спрашивать его, все ли в порядке. В этот момент он схватил гвоздодер и начал наносить ей удары по голове. На ее вопли прибежали 25-летние племянники мужчины и попытались ему помешать, за что тоже были ранены. Впоследствии женщину отвезли в больницу, однако она скончалась через короткое время. Мужчина же как ни в чем не бывало поехал на свою работу, однако был задержан полицией.