В Курске дедушка совратил 9-летнюю внучку на праздник

8 марта пожилой житель Курска совратил собственную внучку 9 лет во время семейного празднования. Так объявили в пресс-службе регионального СУ СК.

По информации правоохранительных органов, супружеская пара вместе с ребенком посетила родителей, чтобы отметить Международный женский день в семейном кругу. Мать и отец общались с бабушкой на кухне, пока 57-летний дедушка остался с девочкой смотреть телевизор в другой комнате.

Спустя некоторое время папа зашел к дочери и увидел её в слезах. Разговорив ребенка на кухне, мужчина узнал о предполагаемом сексуальном домогательстве со стороны деда. Родственники поверили девочке и тут же обратились в полицию. Подозреваемого задержали и вскоре арестовали. Сейчас сотрудники Следственного комитета расследуют инцидент.