В Ставрополе врача-педиатра осудят за убийство годовалого ребенка. Дело в том, что по приезду на вызов она поставила неправильный диагноз и не настояла на срочной госпитализации, после чего он скончался.

Сотрудники Главного управления МВД по Ставропольской области сообщают о случае, в ходе которого врач-педиатр поставила годовалому ребенку неправильный диагноз, и и-за этого он умер. Согласно информации, которую они предоставляют, инцидент датируется сентябрем прошлого года, с тех пор идет разбирательство следствия.

Так, около полугода назад мать годовалого ребенка позвонила в скорую и попросила, чтобы доктор приехал на дом. Она рассказала о том, какие симптомы у ее ребенка и попросила осмотреть его. По вызову приехала дежурная врач-педиатр, которая сказала, что в госпитализации нет нужды и диагностировала: "ОРВИ: острый ларингит. Стеноз 0-й степени". Она назначила самостоятельное лечение, а через два дня ребенок умер. Теперь дело против доктора изучают следователи.