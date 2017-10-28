В Ростовской области две девушки разделись догола ради сертификата на увеличение губ

В Ростовской области две девушки полностью разделись на сцене клуба ради бесплатного сертификата на увеличение губ. Отмечается, что жители области уже знают имена прославившихся девушек.

Как стало известно, на вечеринке, посвященной 8 марта, в одном из клубов Каменск-Шахтинского прошел эротический конкурс. Девушкам предстояло полностью раздеться для того, чтобы получить сертификат в один из салонов красоты на увеличение губ. На сцену поднялись сразу несколько девушек, однако по мере того, какой предмет одежды предстояло снять, их становилось все меньше. В результате, остались только две девушки, которые разделись догола ради увеличения губ, поступившись своими моральными принципами.

Победительницу конкурса выбрали при помощи зрительского голосования. Видео, снятое в данном клубе, моментально разлетелось по социальным сетям и на следующее утро участницы проснулись знаменитыми, так как жители Каменск-Шахтинского тут же вычислили имена девушек.

Стоит отметить, что подобного рода конкурсы в этом клубе проходят уже не первый раз. Так, однажды двум парням пришлось целоваться ради бесплатного смартфона, а одной из девушек - орально удовлетворять мужчину ради новенького гаджета.