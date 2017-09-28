"Предупреждение с того света": костромичку напугал призрак из Караваево

Жительницу Костромы по имени Елена несколько лет назад испугала встреча со странным незнакомцем в Караваево. Призрак оставил женщине роковое предупреждение, которое заставило её поверить в мистику.

Костромичка утверждает, что всегда скептически относилась к упоминаниям сверхъестественного. Однако после произошедших пару лет назад событий несколько изменила свою позицию. Одним летом Елена шла домой из Караваево и неожиданно увидела таинственного мужчину, который появился рядом буквально из ниоткуда. Его тело было полностью скрыто под черным плащом и капюшоном. Прохожий приблизился почти вплотную и заявил, что вскоре скончается генерал, который приходится женщине дядей. Он точно указал дату, час и минуту смерти.

Елена приняла эту весть за бред и поспешила покинуть жуткое место. Родственник был здоров, а посему она скоро забыла о предостережении. Однако в названное призраком время дядя действительно скончался по причине запущенного недуга. Завещания покойный не оставил, что привело к крупному раздору в семье из-за имущества. Квартиру и дачу разделили в судебном порядке, однако отношения между родственниками сильно испортились. Елена сожалеет, что не прислушалась к предсказанию. Ведь тогда она смогла бы побудить дядю составить завещание при жизни.