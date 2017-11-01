В Омске мать пациента детской больницы угрожала убийством вахтерхе из-за бахил

В Омске мать пациента, который недавно перенес операцию, угрожала сотруднице детской больницы убийством из-за того, что она вошла в палату к ее сыну без бахил. Приводить в чувство и успокаивать разгневанную мать пришлось сотрудникам Росгвардии.

Как стало известно, 11 марта сотрудникам Росгвардии поступил тревожный вызов из детской больницы Омска. Как выяснилось, в одной из палат лежал ребенок, который недавно перенес операцию, с ним находилась и 30-летняя мать. Вахтерша, которая работает в больнице, по какой-то причине вошла в палату, и мать ребенка ужаснуло то, что на сотруднице не было бахил.

Она начала выкрикивать оскорбления в адрес вахтерши, а затем и вовсе начала угрожать убийством. После этого персоналу больницы пришлось вызвать сотрудников Росгвардии, которые забрали в полицию мать пациента. По факту произошедшего ведется расследование.