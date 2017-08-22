Под Тулой выстреливший по забору мужчина случайно убил человека

9 марта житель Тульской области выстрелил в сторону забора и неумышленно убил проходящего мимо человека. Об этом пишут на сайте областного СУ СК.

По информации следователей, в деревне Морево мужчина 35 лет устроил импровизированный тир на улице и тренировался в стрельбе из пневматического оружия, использую ограду в качестве мишени. По непредвиденной случайности, выпущенный снаряд угодил в голову 33-летнему знакомому подозреваемого. Рана стала смертельной для пострадавшего.

Против стрелка завели уголовное дело по факту убийства из неосторожности. В настоящий момент правоохранители расследуют обстоятельства смерти и ждут экспертных заключений.