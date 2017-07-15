В Москве целая семья отравилась жидкими гвоздями

В Москве жидкие гвозди стали причиной отравления практически целой семьи из Южного Бутово. Отмечается, что мать и двое детей отравились после того, как отец произвел мелкий ремонт в квартире с использованием жидкого клея "Монтаж".

11 марта мужчина решил провести мелкий ремонт в квартире и подклеить плитку на потолке жидкими гвоздями, которые приобрел специально для этой цели. Во время ремонта он не стал проветривать помещение, так как никакого ухудшения самочувствия и резкого запаха не почувствовал.

В ночь на 12 марта 8-летний и 13-летний сын семейной пары резко ощутили головокружение и тошноту, мальчиков начало рвать. Через некоторое время к ним присоединилась и 39-летняя мать, отец семейства чувствовал себя прекрасно.

Прибывшие на место сотрудники скорой помощи в срочном порядке проветрили помещение и сделали кислородные маски пострадавшим, после чего всем троим членам семьи полегчало и госпитализация не потребовалась.